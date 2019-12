Magazine Éramos Seis: Lola leva golpe em novo negócio Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (23) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (23) de "Éramos Seis" Almeida humilha Clotilde. Natália se queixa com Karine. Carlos sofre por causa de Inês. Inês consegue um trabalho no hospital. Marcelo tenta alertar Carlos sobre Mabel. Afonso fica animado com as confidências de Lola. Justina liga para Higino, que esconde de Emília. Lola pensa em Afo...