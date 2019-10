Magazine Éramos Seis: Lola (Gloria Pires) se apavora com diagnóstico de médico: ‘Seu marido vai morrer’ Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (1) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (1) de "Éramos Seis" Lola tenta acalmar os filhos, enquanto Júlio tenta controlar sua dor. Olga finge não sentir ciúmes de Zeca. Carlos reclama de Alfredo para Lola. Alfredo incentiva Julinho a zombar de Inês. Afonso e Shirley discutem. Lola repreende Alfredo e o obriga a fazer as pazes com Carlos. Lola pede p...