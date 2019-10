Magazine Éramos Seis: Lola (Gloria Pires) discute com Shirley (Barbara Reis): 'Respeite minha casa!' Confira o capítulo completo do capítulo desta sexta-feira (4) de "Éramos Seis"

Confira o capítulo completo do capítulo desta sexta-feira (4) de "Éramos Seis" Júlio se irrita com os elogios que Assad faz a Elias. Lola repreende Alfredo por implicar com Carlos. Virgulino se preocupa com o comportamento de Alfredo e pede que Genu converse com Lola. Alfredo enfrenta Tião. Lola critica Olga por ofender Clotilde. Júlio decide sair com Almeida. Zeca p...