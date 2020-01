Magazine Éramos Seis: Lola descobre segredo e coloca Isabel contra a parede Confira o resumo da sua novela das seis desta quarta-feira (29)

Isabel mente para Lola. Carlos se entristece com a cobrança de Inês. Adelaide se preocupa com a empolgação de Alfredo na reunião política. Genu torce para Lili não se decepcionar com o noivo. Soraia se insinua para Julinho. Alfredo se machuca fugindo da polícia, e é cuidado por Inês no hospital. Durvalina aconselha Clotilde sobre o bebê. Zeca volta a trabalhar para E...