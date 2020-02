Magazine Éramos Seis: Lola descobre que Clotilde está grávida Confira o resumo da sua novela das seis desta terça-feira (11)

Lola quita sua casa, mas sofre a morte do filho. Ela sugere que Inês fique com algum pertence de Carlos. Durvalina aconselha Clotilde a não abrir mão de seu bebê. Julinho é firme com Soraia. Lili começa a procurar emprego. Marcelo e Lili se aproximam. Zeca sofre quando Olga o deixa sozinho com seus filhos. Natália reclama com Almeida sobre seu comportamento. Adelaide p...