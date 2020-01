Magazine Éramos Seis: Lola deixa Julinho se mudar para o Rio Confira o resumo da sua novela das seis desta segunda-feira (20)

Lola pede para Julinho conversar com Lili antes de viajar. Lili pede para que o namorado firme um compromisso com ela antes de viajar. Karine incentiva a ida de Julinho para o Rio de Janeiro, e Soraia agradece. Adelaide sofre com o estado de Justina. Alfredo tenta se explicar para Adelaide. Shirley pensa na conversa que teve com Inês. Afonso repreende Alfredo pelo roubo n...