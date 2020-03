Magazine Éramos Seis: Lola deixa Afonso arrasado Confira o resumo da novela das seis desta quinta-feira (19)

Lola e Afonso se abraçam, sob o olhar de Julinho. Inês chora a morte de Shirley e Afonso conforta a filha. Julinho pressiona Lola sobre a venda da casa. Justina comemora sua viagem com Adelaide para o Rio de Janeiro. Inês revela a Afonso e Durvalina que está grávida de Lúcio. Alfredo se envolve em uma confusão no navio. Genu se surpreende com a notícia de que será avó. A...