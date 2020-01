Magazine Éramos Seis: Lola cai em plano armado por Shirley para separá-la de Afonso Confira o resumo da novela das seis desta sexta-feira (31)

Carlos desabafa com Lola sobre sua briga com Inês. Olga e Zeca visitam Lola e Clotilde. Emília sente ciúmes da relação entre Justina e Candoca. Isabel pede que Felício adie sua conversa com Lola. Alfredo descobre sobre o relacionamento de Isabel e Felício. Shirley comenta com Durvalina sobre a proximidade entre Afonso e Lola. Carlos pede a Felício que se afaste de Isabel. J...