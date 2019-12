Magazine Éramos Seis: Justina tem crise nervosa e se recusa a ir embora com Emília Confira o resumo da novela das seis desta terça-feira (31)

Maria, Olga e Zeca tentam acalmar Emília. Lola sofre com a decisão de Carlos. Justina se recusa a ir embora com Emília. Olga não deixa Zeca pedir dinheiro para a tia. Emília vê Justina dormindo de mãos dadas com Candoca. Carlos conta para Inês que deixará a faculdade. Maria confronta Emília. Neves cobra de Zeca o dinheiro para fechar o negócio. Adelaide convence Alfredo a...