Magazine Éramos Seis: Julinho proíbe Almeida de ver Clotilde Veja o resumo da sua novela das seis para esta segunda-feira (13)

Felício pede Isabel em namoro. Clotilde tem alta do hospital. Elias sugere que Assad abra uma filial da loja no Rio de Janeiro. Inês repara no encantamento de Afonso por Lola. Alfredo decide pegar outra peça do estoque de Osório, e Tião se preocupa. Zeca encontra uma pista de Neves. Assad comenta que eles irão para o Rio de Janeiro e Soraia se enfurece. Alfredo encontra Z...