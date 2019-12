Magazine Éramos Seis: João Aranha tranca Inês e proíbe que ela volte para São Paulo Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (4) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (4) de "Éramos Seis" Zeca consegue tirar o filho do colo de Justina. Carlos comenta com Marcelo sobre sua cisma com Mabel. Lúcio consola Isabel. Lola procura Assad e oferece Julinho para trabalhar no lugar que era de Júlio. Karine convence Assad a aceitar Julinho como vendedor e Soraia se anima. Genu ajuda ...