Éramos Seis: Júlio fracassa e perde a chance de mudar de vida

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (30) de "Éramos Seis" Clotilde não consegue ser gentil com Almeida. Júlio sente-se mal e Lola se preocupa. Afonso sofre com a falta de Inês e Shirley. Olga passa mal na igreja. Carlos coloca o presente de Lola perto da cama da mãe. Assad reclama do mau comportamento de Soraia. Alfredo sente ciúmes de Carlos...