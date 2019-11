Magazine Éramos Seis: Júlio descobre que Assad arrumou novo sócio e fica arrasado Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (1) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (1) de "Éramos Seis" Lola reclama de seu casamento para Maria. Júlio vai com Almeida ao cabaré. João mente para Inês sobre as cartas para Afonso. Júlio sente-se mal no cabaré e Marion o ajuda. Zeca faz uma serenata para Olga. Virgulino se oferece para encontrar o telefone de João. Inês escreve mais uma carta ...