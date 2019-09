Magazine Éramos Seis: Júlio (Antonio Calloni) passa mal após briga com os filhos Confira o resumo completo do primeiro capítulo de "Éramos Seis". Estreia da nova novela das 6 é nesta segunda-feira (30)

Confira o resumo completo do primeiro capítulo de "Éramos Seis". Estreia da nova novela das 6 é nesta segunda-feira (30) Lola se emociona ao ver Isabel e Julinho na procissão. Alfredo provoca Carlos, por causa de Inês. Virgulino repreende Genu por se intrometer na vida de Lola. Lola recebe uma carta da irmã Olga. Alfredo briga na rua com Tião. Olga implica com Cl...