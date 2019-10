Magazine Éramos Seis: Emília fica encantada por Zeca Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (15) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (15) de "Éramos Seis" Lola repreende Júlio por aceitar a sociedade, mesmo sem condições financeiras. Almeida afirma a Gusmões que continuará mentindo sobre sua condição a Clotilde. Inês flagra Shirley com as cartas de João. Genu desconfia de Virgulino. Júlio tenta pegar um empréstimo no banco. Inês revela a Afon...