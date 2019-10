Magazine Éramos Seis: Emília expulsa Justina da sala durante visita de Lola: 'Mandei que ficasse no quarto!' Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (9) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (9) de "Éramos Seis" Lola, Clotilde e Olga ficam encantadas com a casa de Emília. Isabel e Soraia se desentendem e Julinho intervém. Emília manda Lola, Olga e Clotilde embora quando Justina aparece. Júlio reclama de seus filhos terem brigado com Soraia. Shirley descobre a mentira de Inês. Genu acaba com a ...