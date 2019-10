Magazine Éramos Seis | Dona Maria descobre que Olga está grávida e avisa a Lola

Clotilde não consegue ser gentil com Almeida. Júlio sente-se mal, e Lola se preocupa. Afonso sofre com a falta de Inês e Shirley. Olga passa mal na igreja. Carlos coloca o presente de Lola perto da cama da mãe. Assad reclama do mau comportamento de Soraia. Alfredo sente ciúmes de Carlos. Carlos se lamenta com saudades de Inês. Alfredo se despede de Tião. Almeida procura C...