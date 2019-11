Magazine Éramos Seis: Clotilde flagra Almeida beijando Natália Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (18) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (18) de "Éramos Seis" Marion afirma a Alfredo que não irá mais procurar Júlio e sugere ao rapaz que faça as pazes com seu pai. Clotilde aconselha Lola a esconder de Júlio que Carlos não conseguiu pagar a casa. Soraia insinua a Lili que está se aproximando de Julinho. Zeca se desespera ao saber da promessa feita ...