Magazine Éramos Seis: Clotilde entrega seu filho nos braços de Almeida e desmaia Confira o resumo da sua novela das seis para esta sexta-feira (21)

Alfredo e Lúcio socorrem Tião. Alfredo consegue levar Tião até o acampamento e afirma que encaminhará o amigo até o hospital. Shirley provoca Lola por causa de Afonso. Inês promete a Alfredo que os médicos ajudarão Tião. Afonso sofre ao pensar em Lola. Almeida confessa a Gusmões que ficou mexido após o encontro com Clotilde. Natália desabafa com Karine sobre seu casamento c...