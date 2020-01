Magazine Éramos Seis: Clotilde comete loucura e fica à beira da morte Confira o resumo da novela das seis para esta sexta-feira (10)

Padre Venâncio consola Clotilde. Felício convida Isabel para sair. Lola se preocupa com o estado de Clotilde. Almeida se lamenta com Gusmões. Emília fica incomodada com a visita de Lola. Alfredo pega uma das peças roubadas de Osório. Zeca tem uma ideia e pega a foto que tirou com Neves. Emília esconde os lápis de cor de Justina. Adelaide percebe a inquietação de Alfredo. L...