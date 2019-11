Magazine Éramos Seis: Carlos e Mabel se beijam Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (25) de "Éramos Seis

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (25) de "Éramos Seis Carlos confessa a Marcelo que acredita estar se apaixonando por Mabel. Shirley briga com João por esconder as cartas de Carlos e Afonso de Inês. Emília revela a Lola que não emprestou dinheiro a Júlio por vingança. Júlio sonha com seu comércio de tecidos, e fala com Almeida e Afonso. Lola c...