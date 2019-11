Magazine Éramos Seis: Carlos alerta Lola sobre estado de saúde de Júlio: 'Caso muito grave' Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (11) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (11) de "Éramos Seis" Lola socorre Júlio. Soraia volta para casa. Júlio discute com Alfredo, e Lola percebe. Emília observa Higino brincar com Justina. Olga reclama da falta de apoio de Zeca com os filhos. Genu flagra Julinho tentando seduzir Lili. Alfredo se surpreende quando Lúcio o ataca para defender Virgul...