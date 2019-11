Magazine Éramos Seis: Bolsa de Olga estoura, e Zeca toma decisão: 'Eu vou fazer o parto da minha mulher!' Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (13) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (13) de "Éramos Seis" Lola é impedida de acompanhar o marido ao chegar no hospital. Marion procura Almeida para ter notícias de Júlio. Lola se desespera ao saber que Júlio precisará ser operado. Olga sente as dores do parto e Zeca se desespera. Lola consola Alfredo. Termina a cirurgia de Júlio. Julinho reclam...