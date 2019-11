Magazine Éramos Seis: Alfredo se recusa a perdoar Júlio: 'Nunca vou me entender com ele' Confira o resumo completo com capítulo desta quarta-feira (6) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo com capítulo desta quarta-feira (6) de "Éramos Seis" Lola defende Júlio e repreende Carlos. Candoca come um doce de Olga. Almeida lamenta ter se afastado de Clotilde. Carlos tenta escrever sua carta para Inês. Lili sente ciúmes de Soraia com Julinho. Lúcio convida Alfredo para se reunir com seu grupo político. Marcelo faz uma foto com to...