Éramos Seis: Alfredo se recusa a participar de velório de Júlio: 'Nem para salvar meu pai eu servi'

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (3) de "Éramos Seis" Alfredo pensa em começar a trabalhar. Emília flagra Zeca falando com Adelaide sobre Justina e o repreende. Olga e Candoca se surpreendem com Justina. Maria consola Isabel. Mabel fica constrangida diante do comentário de Carlos e Marcelo. Inês comunica a Shirley que voltará para São Paulo....