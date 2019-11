Magazine Éramos Seis: Alfredo joga na cara de Júlio que dormiu com Marion Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (29) de "Éramos Seis"

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (29) de "Éramos Seis" Júlio briga com Alfredo, que pede ajuda a Afonso. Emília e Higino se surpreendem com o comportamento de Adelaide. Inês decide escrever para Afonso e Shirley discute com João. Adelaide sente falta de Justina. Uma moça se insinua para Zeca e Candoca comenta com Olga. Incentivados por Isabel...