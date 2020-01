Magazine Éramos Seis: Afonso tem ataque de fúria diante de Shirley Confira o resumo da sua novela das seis para está sexta-feira (24)

Justina conta sobre sua ida ao circo para Emília, que fica admirada com a filha. Afonso é hostil com Shirley. Alfredo pede para Alaor empregar Tião. Lola sugere que Inês deve conversar com Shirley. Alfredo e Adelaide fazem as pazes. Emília impõe uma condição para deixar Adelaide levar Justina para falar com Selma. Olga sente ciúmes do assédio das mulheres a Zeca. Karine s...