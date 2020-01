Magazine Éramos Seis: Afonso sofre por Lola Confira o resumo da sua novela das seis para esta terça-feira (14)

Felício garante a Marcelo que contará a verdade para Isabel. Lúcio beija Isabel. Julinho questiona Assad sobre a loja no Rio de Janeiro. Zeca volta para Itapetininga. Genu reclama da falta de dinheiro. Hilton ameaça Virgulino. Tião se preocupa por Alfredo continuar pegando as peças roubadas de Osório. Adelaide discute com Emília por causa de Justina. Assad promove Almeida p...