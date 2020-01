Magazine Éramos Seis: Afonso convida Lola para viajar Confira o resumo da sua novela das seis desta segunda-feira (27)

Clotilde se desespera com a notícia de sua gravidez. Durvalina aconselha Clotilde a contar a novidade para Lola. Assad se despede da loja e de Almeida. Natália reclama dos filhos de Almeida para Karine. Lola tem uma conversa séria com Isabel. Afonso se preocupa com a presença de Shirley, e Lola o consola. Olga e Zeca descobrem o paradeiro de Neves. Afonso conversa com S...