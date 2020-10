Magazine 'É uma questão de justiça', diz padre Fábio de Melo sobre união civil de casais gays O sacerdote brasileiro comentou a declaração do papa Francisco de que pessoas homossexuais "são filhas de Deus e têm direito a uma família"

O padre Fábio de Melo, 49, defendeu nesta quinta-feira (29) o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Em live com o empresário Marcus Montenegro, ele comentou a declaração do papa Francisco de que pessoas homossexuais "são filhas de Deus e têm direito a uma família". O sacerdote brasileiro lembrou que em 2013 foi execrado por ala mais conservadora da Igr...