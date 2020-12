Magazine “É um processo de reparação histórica”, diz cineasta sobre Sementes: Mulheres Pretas no Poder Lançada em setembro, produção serve de estudo de caso no encerramento do 4º Mercado Audiovisual do Centro-Oeste (Sapi)

Era junho de 2018 quando as cineastas Júlia Mariano e Éthel Oliveira perceberam o aumento significativo de candidaturas de mulheres negras no processo eleitoral. Três meses antes, Marielle Franco havia sido assassinada, e muitas daquelas candidatas se declararam sementes de Marielle. Foi então que desenvolveram o documentário Sementes: Mulheres Pretas no Poder, lançado e...