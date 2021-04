Magazine “É sério que estão me xingando por causa disso?”

Apesar de se divertir com os memes que proporcionou quando estava confinado no Bir Brother Brasil 21, Projota diz ficar chateado quando o comentário vai além das piadas. “Eu recebo umas mensagens que penso: ‘É sério que estão me xingando por causa disso?’”, conta.Uma das brincadeiras mais frequentes é com o paladar específico do cantor, que não gosta de queijo nem de molhos...