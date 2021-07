Magazine “É preciso repensar a morte de forma coletiva”, diz psicóloga sobre o luto Em entrevista ao POPULAR, Marina fala sobre como as crianças devem viver o luto, o uso de metáforas e os possíveis traumas

Ajudar a criança a olhar e vivenciar o momento da morte dos pais ou de alguém mais próximo da família sob diferentes perspectivas é muito importante para o seu desenvolvimento, ressalta a psicóloga Marina de Moraes Morabi, que coordena um programa de extensão da PUC-Goiás que está trabalhando com as questões do luto no contexto da pandemia. A especialista afirma que a verdad...