A repercussão de casos de homens que romperam a barreira da civilidade, ao ejacular em mulheres dentro de ônibus do transporte coletivo, em São Paulo, serviu como catalisadora para a aprovação da lei de importunação sexual em 2018. Na época, ela foi considerada um grande avanço na luta pelos direitos das mulheres. Um dos atuais desafios para a aplicação da legislação é a melhoria na estrutura de atendimento às vítimas e a capacitação dos agentes públicos que vão atender as vítimas, de policiais a assistentes sociais.

“Na prática, tenho percebido que a lei tem coibido alguns crimes contra a dignidade sexual, em especial a passada de mão. A lei vem sendo aplicada quando há denúncias”, garante o advogado Lucas Coutinho, especialista em Direito de Família e Sucessões. Titular da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, Paula Meotti ressalta que a capacitação dos servidores que vão lidar com as vítimas de violência é fundamental para a aplicação da nova lei.

Na delegacia, foram registrados, desde a promulgação, 166 ocorrências e autos de prisão. As condutas mais comuns são no transporte coletivo e ambientes festivos, como o carnaval. Mas há casos também em ambientes privados e corporativos. “A importunação e outros tipos de violência de gênero realmente exigem capacitação permanente dos profissionais”, explica a delegada. O carnaval é um marco inicial de algumas campanhas públicas sobre o assunto, mas a abrangência da divulgação de informações deve percorrer todo o ano.

“A importunação sexual é mais um tipo de crime contra a dignidade sexual, em que as mulheres são as principais vítimas”, define a assistente social Sherloma Aires, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJ-GO. Apesar da lei não distinguir gênero no atendimento às vítimas, é fato que a maior parte é do sexo feminino. “Uma pesquisa realizada em São Paulo, com informações de boletins de ocorrência, mostrou que 75% das vítimas são mulheres. Outros 25% são homens e sabemos que, entre eles, as principais são homossexuais ou travestis”, ressalta Sherloma.

Para a assistente social, a responsabilização do autor da violência é importante, mas isolada pode não trazer o resultado esperado. A criminalização da conduta pelo Estado deve estar associada a campanhas informativas, capacitação permanente dos profissionais e ações de prevenção. Mas o que ainda faz alguns homens se sentirem no direito de importunar sexualmente as mulheres? “Acredito que o discurso mais usado, que alimenta a conduta dos atores desse tipo de violência, é o de culpabilização da vítima. São frases que remetem às roupas que a pessoa vestia, ao lugar em que transitava ou até mesmo à música que dançava.”

Esta semana, um motorista da Uber foi banido do aplicativo após ter sido acusado de assediar uma adolescente de 17 anos, em Porto Alegre (RS). Depois de prestar depoimento à Polícia Civil, o acusado falou com os jornalistas. Ele negou o assédio, mas tentou justificar seu comportamento dizendo que a jovem vestia um “short tipo Anitta”, uma miniblusa e estava sentada “de pernas abertas no banco, chamando a atenção”. Sherloma explica que esse tipo de discurso desfoca as lentes sobre o problema dos crimes sexuais, obscurecendo o fato de que a violência é sempre responsabilidade de quem a comete.