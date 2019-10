Já dizia Nerildo e Nerivan: Jacaré quando cochila, vira bolsa de madame. E nessa pegada sertaneja, (pra você não virar bolsa) os cantores mais conhecidos da capital vão fazer um show acústico no shopping Passeio das Águas na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro. Com cada moda mais sofrida que a outra, a dupla se apresentará no Petra Bar do shopping.

Nerildo da dupla com Nerivan, deu uma palavrinha ao jornal Daqui e comentou que está muito ansioso pra cantar. "A estrutura já esta sendo finalizada, tô ansioso pra cantar. Vamo tocar uns modão lá. É um show pra toda a família aproveitar"

Os donos dos sucessos, que seu tio lááá do interior cantava, darão início a apresentação às 20h. Agora, Nerildo e Nerivam combinados com cerveja é sofrência na certa. Relembrando os 'modão', o show será aberto ao público. Então Eu vou beber, eu vou chorar...

