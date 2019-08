Magazine É Pan, é prata!

Quando se fala em futebol, é fácil apontar ídolos de diferentes gerações, mas, quando a conversa envereda para gêneros não tão populares, as referências ficam escassas. Da natação, César Cielo. Da Fórmula 1, Ayrton Senna. Do tênis, Gustavo Kuerten. No começo da semana, porém, o nome de Marcelo Suartz ganhou destaque no noticiário esportivo, o que para muita gente não q...