Magazine É oficial: Jorge e Mateus anunciam fim do 'casamento' com a Audiomix A próxima apresentação dos goianos está marcada para quarta-feira (23), em um clube na BR-153, em Aparecida de Goiânia

A dupla Jorge e Mateus divulgou, nesta terça-feira (22), um comunicado em suas redes sociais oficializando a saída do escritório Audiomix, do empresário Marcos Araújo. O contrato entre eles seria encerrado em dezembro, mas foi antecipado e os goianos já não fazem mais parte da empresa responsável pelo festival Villa Mix. No comunicado, os sertanejos reconhecem a impo...