Ao mesmo tempo em que vem jogando bem dentro do BBB 20, aqui fora o nome de Rafaella Kalimann ganhou ainda mais destaque pelo suposto romance com o sertanejo Leo Chaves, que lançou carreira solo em 2019 após se separar profissionalmente do irmão, Victor Chaves. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, a influenciadora digital gravou clipe romântico com o cantor de Jéssica. A canção foi lançada justo quando surgiram os rumores do namoro. “Aparece muita coisa. Não falamos da vida pessoal dela”, disse o irmão Renato.

No Instagram de Rafa foi publicada uma imagem dos dois. “Rafa e Leo não estão namorando e, sim, casados... em um clipe. No clipe, Rafa é Jéssica, uma garota de programa que conquistou Leo, que decide se casar com ela e assumi-la para a família, sem nenhum tipo de preconceito”, diz a postagem. Na madrugada de domingo na casa, a influenciadora contou para Manu Gavassi que está com saudade de beijar. “Eu só queria dar uns beijos na boca. Receber um carinho, ia fazer bem, né? É engraçado que, fora do confinamento, passo facilmente um mês e meio sem dar um beijo na boca”, confessou.