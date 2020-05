Magazine É muita inovação

TV digitalA migração do sistema analógico para o digital foi um divisor de águas para a TV brasileira, que adotou um sistema misto, uma tecnologia baseada no modelo japonês, mas com adaptações de pesquisadores brasileiros. Houve um período de transição, com adaptações das emissoras e dos fabricantes de TV, possibilitando o ingresso de novos atores nesse mercado....