Magazine É difícil guardar-se em silêncio e só

Por Divina Pinto Paiva, mestre em linguística pela UFG e pesquisadora do ponto de cultura Imagens da Memória Com a pandemia instalada em 2020, a cidade de Goiás ficou calada e muito bem guardadinha. Ficou até amordaçada com o uso das máscaras, numa atitude de zelo à saúde dela própria e dos outros. Temerosa por contágios, pessoas ficaram em suas casas...