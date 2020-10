Não há desfeita maior para alguém que trabalhe com buriti do que a recusa de um produto criado a partir do fruto da árvore tipicamente brasileira encontrada especialmente na região do Cerrado e da Amazônia. Também conhecida como miriti, muriti ou palmeira-dos-brejos, o buriti tem enorme potencial gastronômico ainda pouco explorado. Doces, licores e a própria polpa do fruto, vendido em forma de “bolas”, são os produtos mais conhecidos da palmeira.

“Quando um parente produz um doce de buriti, por exemplo, para dar de presente é sinal de que a pessoa presenteada merece todo o carinho, esforço e dedicação necessários para a produção. Não cabe recusar”, ensina Rosângela Caparrosa, de 53 anos. Ela é extensionista social da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), em Caldazinha, a 34 quilômetros de Goiânia.

Nascida em Sítio D’Abadia, no Nordeste goiano, Rosângela conta que grande parte da família que ainda vive lá mantém a tradição do consumo do buriti. “Talvez o uso mais comum é o que chamamos de geleia de buriti, que mais parece um creme, uma vitamina. É a polpa do fruto batido com leite no liquidificador que pode ser servido adoçado ou não”, explica. Por ser um produto de difícil colheita e processamento, o trabalho com o buriti é sempre coletivo. “Lembra muito o processo comunitário da pamonhada”, conta Rosângela.

Considerada uma das mais singulares e abundantes palmeiras do País, o buriti se alastra em brejos e regiões pantanosas, servindo como um indicativo de que existe água na região. A espécie caracteriza as veredas, tipo de vegetação cujo solo superficial proporciona umidade mesmo em períodos secos, tornando-se refúgio da fauna e flora, assim como local de abastecimento hídrico para os animais. Não por acaso, os indígenas o chamam de árvore da vida.

Além do alto valor nutricional - é um dos frutos que mais possui betacaroteno e vitamina A -, o buriti se destaca na gastronomia pela versatilidade. “Hoje ele é muito usado na gastronomia tanto para pratos doces como salgados. Há combinações interessantes, como molho para peixes e também como acompanhamento para proteína suína. Temos trabalhado para desmistificar esses ingredientes ainda considerados ‘exóticos’ para o uso na alta gastronomia”, explica o chef Gilmar Borges, criador do projeto Cozinha Raiz.

Nascida em Taguatinga, hoje Tocantins, e radicada em Goiânia desde a infância, a artesã Maria de Jesus Ramos De Franco, de 68 anos, aprendeu com as tias do interior a produzir licores. O de buriti faz tempo que não consegue fazer. “É muito difícil encontrar buriti em Goiânia, infelizmente. Faço apenas quando alguém traz do interior”, conta. Uma das testemunhas das primeiras décadas de Goiânia, Maria de Jesus lembra que a cidade era repleta de palmeiras de buritis.

Com o tempo e o crescimento da capital, os buritis deram lugar ao asfalto e ao concreto. “Ali onde hoje é a Marginal Botafogo tinha muitas palmeiras. Era bem bonito. O Bosque dos Buritis também tinha muito mais árvores do tipo do que hoje”, conta. O bosque, nascido com o nome Parque dos Buritis, aliás, é o mais antigo patrimônio paisagístico de Goiânia, projetado no Plano Oriental da Cidade para ser uma área verde. Ele foi criado a partir de um buritizal, localizado na extremidade da Rua 26.

Força do nome buriti

Goiás tem uma cidade chamada Buritinópolis, Goiânia um bairro batizado de Parque dos Buritis e Aparecida de Goiânia um centro de compras com o nome Buriti Shopping. “Em 1995, os shoppings que já existiam tinham o nome de árvore: Flamboyant e Bougainville. E a nossa ideia foi seguir essa tendência, privilegiando nomes da nossa região, valorizando a nossa terra. Então fizemos um concurso interno em que foram selecionados quatro nomes”, explica o acionista e fundador do Grupo Terral, Marcello Gomes. Em votação popular, Buriti ganhou de forma disparada. “Consideramos até hoje uma escolha muito feliz e um nome muito bem sucedido, muito resiliente, e que valoriza nossa terra”, explica.

Majestoso

Normalmente, o buriti pode chegar a 30 metros de altura e ter o caule com 50 cm de diâmetro. É uma árvore de crescimento lento. Para se ter uma ideia, uma espécie com mais de 10 metros pode ter por volta de 100 anos. O bioma do buriti é no Cerrado, em áreas alagáveis, pantanosas e nos brejos, por assim dizer. Ou em locais que tenham essas características. O óleo de buriti tem alto valor medicinal, atuando cicatrizante e vermífugo, além de ter muitas propriedades hidratantes para os cabelos e a pele.

No artesanato, a árvore de buriti é usada para fazer peças de diversas utilidades. O talo, por exemplo, serve para fazer cestas e cabos de vassoura, as tiras são usadas na fabricação de tapetes, esteiras, bolsas, peneiras. Quando Brasília foi construída, a palmeira foi escolhida como símbolo da cidade. E em 1959, foi plantada uma muda na frente da sede do Governo do Distrito Federal.