Magazine Águia de Ouro ganha primeira vez carnaval de São Paulo Enredo de escola da Pompeia tratou da importância do conhecimento; desempenho da Gaviões da Fiel, que teve a estreia do carnavalesco Paulo Barros, foi um dos destaques negativos

A Águia de Ouro conquistou nesta terça-feira, 25, seu primeiro título do carnaval paulistano, com um dos enredos mais politizados dos dois dias de desfile no Anhembi. Para falar sobre "o poder do saber", a Águia de Ouro abordou benefícios e problemas do conhecimento em 26 alas. Embora abordasse o tema da tecnologia, a escola trouxe algumas alegorias tradicionais, mas muito a...