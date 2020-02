Magazine Água mineral, o hit do carnaval A pedido do POPULAR, o nutrólogo Ribamar Cruz, preparou uma lista com dicas valiosas para quem pretende se jogar na folia:

- Faça da sua garrafinha de água uma fiel companheira - Beba, no mínimo, 35 mililitros de água para cada quilograma de peso - Intercalar a ingestão de bebidas alcoólicas com goles generosos de água - Alimente-se bem, carregando sempre uma fruta ou barrinha com você - Prefira os “carboidratos do bem”, como batata-doce, cará e mandioquinha - Consuma ...