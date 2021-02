Magazine Água doce x salgada

A escolha entre peixes de água doce e salgada é mais por uma opção de gosto do que de quem tem mais benefícios para o corpo. As espécies de rio têm sabor terroso e um teor de gordura maior. Os mais comuns encontrados no Brasil são o lambari, mandi, traíra, pintado e piranha. Já o de mar é mais salgado e a carne mais leve, apesar de algumas espécies serem gordurosas també...