Magazine Água aquecida pode fazer bem para o corpo e para a mente Elemento presente em diversos tratamentos de relaxamento, como o escalda-pés, o banho de ofurô e a ducha vicky, água quente faz sucesso entre clientes de spa

Para além da saúde do corpo, a água aquecida também acalma a mente. Não é à toa que ela está presente em diversos tratamentos de relaxamento, como o escalda-pés, o banho de ofurô e a ducha vicky – esta faz sucesso entre as clientes do spa onde Cida Bernardes é gerente.Na técnica, usam-se jatos de água estrategicamente posicionados ao longo dos chacras – pontos de en...