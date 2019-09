Magazine Às vésperas dos 80 anos, Costanza Pascolato lança biografia 'A Elegância do Agora' traz pílulas de moda, estilo e sabedoria

Quando Costanza Pascolato fala de moda, ela fala de filosofia, economia, psicologia... Fala sobre o jeito contemporâneo de viver. Analisa instinto, vaidade, desejo, status quo, sempre contextualizando tudo com o olhar em perspectiva histórica. Prova dessa capacidade de conexão está em seu novo livro, A Elegância do Agora, que será lançado no dia 9, no Shopping Iguatemi, e...