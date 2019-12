Magazine À frente do Baile da Santinha, cantor Léo Santana se apresenta neste domingo (8) no Espaço Goiás Projeto roda o Brasil desde 2017 e desembarca pela segunda vez em Goiás

Anitta, Wesley Safadão e Thiaguinho. Dilsinho, Marília Mendonça e Gloria Groove. MC Kevinho, Ludmilla e Felipe Araújo. Ninguém escapa do “rei dos feats” Léo Santana. O baiano, que mistura axé music com pagode, eletrônico, funk, sertanejo e brega, não perde a chance de convidar ou aceitar o chamado de artistas dos mais diferentes gêneros. As parcerias que, segundo ...