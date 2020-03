Magazine À espera de um abraço Pais e avós sofrem com a falta de contato físico nesse período de isolamento por conta do novo coronavírus

É quase como olhar pela lente da câmera. Sem o abraço e com a distância, a fotógrafa Rayssa Santana Guth, de 29 anos, é obrigada a aplicar no convívio com a própria mãe a tecnicidade da profissão. O cuidado se faz necessário com a aposentada Maria Conceição de Oliveira Guth, de 75 anos, que está no grupo de risco da pandemia do novo coronavírus. Elas estão jun...