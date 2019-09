Falar sobre a perda auditiva não é fácil. Isso porque, geralmente, as pessoas têm problemas em admitir que estão tendo dificuldades para ouvir. Mas fato é que aproximadamente uma em cada dez pessoas, a partir dos 40 anos, já tem algum grau de perda auditiva. Na maioria dos casos, a perda de audição acontece gradualmente e os sintomas são difíceis de serem identificados. Além disso, a falta de informação e o preconceito fazem com que a consulta ao médico seja protelada.

Com o envelhecimento natural do corpo, as células ciliadas do ouvido interno começam a morrer e não se regeneram. É um processo contínuo que aos poucos vai agravando a deficiência. Por isso, a perda de audição tende a ser mais severa na terceira idade. "O primeiro passo é aceitar que já há dificuldades para ouvir em certas situações do dia a dia, o que pode levar um tempo. Reconhecer a deficiência é importante, já que vários estudos comprovam que o tratamento adequado para recuperar a audição, geralmente com o uso de aparelhos auditivos, resulta em melhoras significativas na qualidade de vida, garantindo mais alegria e disposição para interagir com amigos e familiares", afirma a fonoaudióloga Marcella Vidal, da Telex Soluções Auditivas.

O indivíduo já pode notar os primeiros indícios de surdez pela dificuldade em ouvir o que as pessoas estão falando. Outros sintomas também devem acender o sinal amarelo. Confira.

- Assistir TV em volume mais alto do que as outras pessoas da casa, pedindo com frequência para aumentar o som;

- Comunicar-se com dificuldade quando está junto a um pequeno grupo ou em uma reunião;

- Pedir com frequência que as pessoas repitam o que disseram;

- Ouvir as pessoas falando como se elas estivessem sussurrando;

- Dificuldade em comunicar-se em ambientes ruidosos, como no carro, no ônibus ou em uma festa;

- Se concentrar muito para entender o que as pessoas falam ou cochicham;

- Fazer uso de leitura labial durante uma conversa;

- Não ouvir quando é chamado por uma pessoa que não está à sua frente ou que se encontra em outro cômodo;

- Ouvir com dificuldade o toque da campainha ou do telefone, ou mesmo ficar embaraçado ao não entender o que outro diz durante conversa pelo telefone;

- Família e amigos comentam que você não está ouvindo bem.

O diagnóstico de perda auditiva deve ser feito por um médico otorrinolaringologista. "Dificuldades de audição podem afetar a vida social e prejudicar as relações de trabalho. A perda auditiva acontece de maneira lenta e progressiva. Com o decorrer dos anos, se não houver tratamento, a deficiência atinge um estágio mais avançado", conclui a fonoaudióloga.