Para muitas mulheres o período menstrual resume-se a cólicas, irritação, inchaço e TPM. Nesse cenário, interromper ou suspender a menstruação permanentemente tem sido uma boa opção. Foi-se o tempo em que a menstruação era o melhor termômetro do bom funcionamento do organismo. Mas, embora o tema seja relevante entre as mulheres, ainda existe muito receio em parar de menstruar.

Segundo a ginecologista, com atuação na área da reprodução humana assistida, Zelma Bernardes qualquer mulher pode ficar sem menstruar usando anticoncepcionais ou DIU medicado. A escolha do método vai depender da avaliação do médico. “Se você tem muita cólica e o fluxo menstrual é muito grande, quanto menos você menstruar na vida, melhor. Isso pode diminuir o risco de você desenvolver endometriose, doença que pode causar muita dor no baixo ventre e infertilidade”.

"Métodos hormonais não causam infertilidade permanente”

O ginecologista Renato de Oliveira esclarece algumas dúvidas sobre a suspensão da menstruação.

Todas as mulheres podem suspender a menstruação?

Sim. Porém, qualquer método que possua estrogênio não deve ser utilizado por mulheres com hipertensão não controlada, que tenham passado por cirurgia de grande porte com imobilização prolongada, que tenham antecedente de acidente vascular cerebral, doenças cardíacas isquêmicas, enxaquecas severas, tumores hepáticos ou hepatites agudas.

Quem tem mioma ou endometriose pode se beneficiar com a suspensão?

Suspender a menstruação também pode ser tratamento para algumas doenças como mioma ou endometriose. Para o mioma, por exemplo, o possível sangramento intenso pode ser controlado pela suspensão da menstruação. No caso da endometriose, que caracteriza-se pela presença de tecido endometrial implantado fora da cavidade uterina, pode acontecer, para algumas pessoas, que durante sua menstruação ocorram intensas dores, diarreia e até mesmo sangue na urina. Nessa situação, a suspensão seria uma excelente alternativa para diminuir esses sintomas.

Parar de menstruar causa infertilidade?

Não, os métodos hormonais não causam infertilidade permanente. A interrupção do método e o retorno aos ciclos menstruais permitem o retorno à fertilidade. No entanto, há outros fatores que podem associar-se à dificuldade de engravidar, como a idade, por exemplo. Dessa forma, não é o fato de ter usado anticoncepcional por 10 a 15 anos que dificulta a gravidez, mas sim o fato da paciente ter perdido esses anos de vida reprodutiva.

Quais são os métodos para suspender a menstruação?

O método mais comum é o uso contínuo da pílula anticoncepcional. Nesse caso, a paciente toma o medicamento, que pode ser uma combinação dos hormônios estrogênio e progesterona, ou somente a progesterona, sem interrupções. Dentre os outros métodos, estão o DIU liberador de levonorgestrel, opção que pode evitar a menstruação e a gravidez, sendo aconselhado mantê-lo por até cinco anos. O implante subcutâneo – um pequeno bastão flexível, mais fino que um palito de dente, fabricado à base de progesterona, que deve ser colocado sob a pele no antebraço, é uma segunda opção. Outro método é a injeção trimestral de acetato de medroxiprogesterona.

Como escolher o melhor método?

A suspensão da menstruação deve ser indicada por um especialista. A prescrição de qualquer método deve considerar a segurança para cada paciente conforme os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Assim, a consulta médica é fundamental para evitar os riscos da automedicação.